Module théâtre La trame et la mise en scène TARBES Tarbes
Module théâtre La trame et la mise en scène TARBES Tarbes samedi 1 novembre 2025.
Module théâtre La trame et la mise en scène
TARBES 1 Impasse Dieudonné Costes Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 180 – 180 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 10:00:00
fin : 2025-11-02 17:00:00
Date(s) :
2025-11-01
.
TARBES 1 Impasse Dieudonné Costes Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 12 38 arfo.65@yahoo.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Module théâtre La trame et la mise en scène Tarbes a été mis à jour le 2025-09-05 par De Scène en Scène|CDT65