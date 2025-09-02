MODULUS JEUNE PUBLIC SPECTACLE EN IMMERSION Théâtre Bascule ESPACE CULTUREL HENRI SALVADOR Coulaines

MODULUS JEUNE PUBLIC SPECTACLE EN IMMERSION Théâtre Bascule ESPACE CULTUREL HENRI SALVADOR Coulaines mardi 3 mars 2026.

MODULUS JEUNE PUBLIC SPECTACLE EN IMMERSION Théâtre Bascule

ESPACE CULTUREL HENRI SALVADOR 2 rue Jean Claude Boulard Coulaines Sarthe

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 18:00:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Spectacle en immersion Jonglage, objets et créatures marines marionnettiques Spectateurs munis de casque audio spectacle accessible aux personnes malvoyantes Dès 5 ans Durée 45 minutes (temps d’accueil et d’installation compris)

Dans ce spectacle, les spectateurs sont invités à monter à bord du sous-marin le Modulus et à suivre un voyage, un ballet, un rêve aquatique, une fable écologique. Nous avons imaginé ce voyage tel qu’il suscite le désir d’être attentif, vigilant à un espace naturel fragile qu’il faut préserver, en écho à un espace poétique et artistique ici la manipulation jonglée et marionnettique tous deux tourmentés par le monde agité (du bocal) lorsqu’on remonte à la surface. .

ESPACE CULTUREL HENRI SALVADOR 2 rue Jean Claude Boulard Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire culture@coulaines.fr

English :

Immersive show Juggling, objects and puppet-like sea creatures Audience with headphones show accessible to the visually impaired From age 5 Duration: 45 minutes (including set-up time)

German :

Jonglage, Objekte und marionettenhafte Meeresbewohner Zuschauer mit Kopfhörern für Sehbehinderte zugänglich Ab 5 Jahren Dauer: 45 Minuten (inkl. Begrüßung und Aufbau)

Italiano :

Spettacolo immersivo Giocoleria, oggetti e creature marine simili a marionette Pubblico con cuffie spettacolo accessibile agli ipovedenti A partire dai 5 anni Durata: 45 minuti (compresi i tempi di accoglienza e allestimento)

Espanol :

Espectáculo de inmersión Malabares, objetos y criaturas marinas a modo de marionetas Público con auriculares espectáculo accesible para personas con discapacidad visual A partir de 5 años Duración: 45 minutos (incluido el tiempo de bienvenida y montaje)

L’événement MODULUS JEUNE PUBLIC SPECTACLE EN IMMERSION Théâtre Bascule Coulaines a été mis à jour le 2025-09-02 par CDT72