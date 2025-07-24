MODULUS THÉÂTRE BASCULE Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans

MODULUS THÉÂTRE BASCULE

Espace Culturel SCELIA 28 Rue Didier Pironi Sargé-lès-le-Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 15:30:00

fin : 2026-03-25 16:15:00

Date(s) :

2026-03-25

Embarquez à bord du sous-marin le Modulus pour une expérience inoubliable !

Les spectateurs sont invités à monter à bord du sous-marin le Modulus et à suivre un voyage, un ballet, un rêve

aquatique, une fable écologique. Ce spectacle est immersif, les spectateurs sont munis d’un casque audio.

Nous avons imaginé ce voyage de sorte qu’il suscite le désir d’être attentif, vigilant à un espace naturel fragile qu’il faut préserver, en écho à un espace poétique et artistique ici la manipulation jonglée et marionnettique tous deux tourmentés par le monde agité (du bocal) lorsqu’on remonte à la surface. .

Espace Culturel SCELIA 28 Rue Didier Pironi Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 76 38 50 scelia@sargeleslemans.fr

English :

Come aboard the Modulus submarine for an unforgettable experience!

German :

Gehen Sie an Bord des U-Boots Modulus und erleben Sie ein unvergessliches Erlebnis!

Italiano :

Salite a bordo del sottomarino Modulus per un’esperienza indimenticabile!

Espanol :

Suba a bordo del submarino Modulus y viva una experiencia inolvidable

