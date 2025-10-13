Modulus route de St Georges de la Couée Tresson

Modulus

route de St Georges de la Couée Salle Vauguélande Tresson Sarthe

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08 17:45:00

2026-03-08

Bienvenue à bord du sous-marin le Modulus ! Equipé de casques audio, le public plonge en douceur dans les abysses pour y découvrir différentes créatures marines rares, peut-être même jamais vues, et appréhender différents phénomènes naturels fragiles. Un oeil sur le cadran des profondeurs, l’autre à travers le hublot, les spectateurs partent pour une traversée fantastique grâce à une création sonore et lumineuse immersive et au jonglage sous l’eau. A la croisée du ballet aquatique et de la fable écologique, voilà de quoi nourrir les imagi-naires des plus jeunes commes des plus grands.

Théâtre et jonglage en immersion à partir de 5 ans

Durée 45 min .

