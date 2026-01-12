Moëlan-sur-Trail Rue de Pont-Ar-Laer Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Trail

Début : 2026-05-17 09:30:00

fin : 2026-05-17 13:30:00

2026-05-17

Trois parcours revisités de 9 à 45 km (en solo ou en relais) au départ du boulodrome.

Vous découvrirez les nombreux sentiers en forêt de la commune, le célèbre sentier des douaniers GR34 et les ports de Merrien et Brigneau. Les plus courageux du 45 km passeront par la plage de Kerfany-les-Pins et poursuivront la remontée du Bélon sur le GR34.

Trois parcours

– 9 km (D+70m) départ à 10h15

– 15 km (D+130m) départ à 9h45

– 45 km (D+300m) en solo ou en relais départ à 7h30 .

Rue de Pont-Ar-Laer Boulodrome Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

