MOEUN Quintet JASS CLUB PARIS Paris

À la croisée du jazz, du classique, de la folk et des musiques traditionnelles, ses compositions nous dévoilent ses souvenirs de Corée du Sud.

Sur scène avec son quintet elle nous présente MOEUN, un voyage musical onirique et envoûtant.

Moeun Son / violon

Dexter Goldberg / piano

Romain Habert / guitare

Elaine Beaumont / contrebasse

Wadie Naim / batterie

Prix d’instrumentiste du 47ᵉ Concours National de Jazz de La Défense, la violoniste et compositrice sud-coréenne Moeun Son transforme son violon en voix et guide d’un voyage poétique.

Le jeudi 16 avril 2026

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 16 avril 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-16T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T19:30:00+02:00_2026-04-16T20:30:00+02:00;2026-04-16T21:30:00+02:00_2026-04-16T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

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