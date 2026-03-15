MOEUN Quintet JASS CLUB PARIS Paris
MOEUN Quintet JASS CLUB PARIS Paris jeudi 16 avril 2026.
À la croisée du jazz, du classique, de la folk et des musiques traditionnelles, ses compositions nous dévoilent ses souvenirs de Corée du Sud.
Sur scène avec son quintet elle nous présente MOEUN, un voyage musical onirique et envoûtant.
Moeun Son / violon
Dexter Goldberg / piano
Romain Habert / guitare
Elaine Beaumont / contrebasse
Wadie Naim / batterie
Prix d’instrumentiste du 47ᵉ Concours National de Jazz de La Défense, la violoniste et compositrice sud-coréenne Moeun Son transforme son violon en voix et guide d’un voyage poétique.
Le jeudi 16 avril 2026
de 19h30 à 20h30
Le jeudi 16 avril 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-16T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-16T19:30:00+02:00_2026-04-16T20:30:00+02:00;2026-04-16T21:30:00+02:00_2026-04-16T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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