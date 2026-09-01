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AGENDA · Lannion

Mœurs et vieux métiers au XIXe siècle – Exposition photographique Tour du Guet Lannion

samedi 19 septembre 2026 · Tour du Guet · Lannion

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Tour du Guet
Adresse
Loguivy-lès-Lannion
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

Mœurs et vieux métiers au XIXe siècle – Exposition photographique

Tour du Guet Loguivy-lès-Lannion Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Proposée par l’association Loguivy-lès-Lannion Patrimoine, en collaboration avec l’ARSSAT.
Durée : 1h.   .

Tour du Guet Loguivy-lès-Lannion Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Mœurs et vieux métiers au XIXe siècle – Exposition photographique Lannion a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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