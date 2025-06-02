Moguiz Belfort Maison du peuple Belfort

Moguiz Belfort Maison du peuple Belfort jeudi 12 mars 2026.

Territoire de Belfort

Moguiz Belfort Maison du peuple 1 Place de la Résistance Belfort Territoire de Belfort

Début : 2026-03-12 20:00:00

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Coucou ! avec Moguiz

En quelques mois, Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux grâce à sa galerie de personnages qu’il improvise et interprète avec une acuité aiguisée. Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parents, enfants…) lui a permis de créer un rendez-vous attendu chaque jour sur ses différents réseaux, par un public très diversifié. .

