Moguiz Belfort Maison du peuple Belfort
Moguiz Belfort Maison du peuple Belfort jeudi 12 mars 2026.
Territoire de Belfort
Moguiz Belfort Maison du peuple 1 Place de la Résistance Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 20:00:00
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Coucou ! avec Moguiz
En quelques mois, Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux grâce à sa galerie de personnages qu’il improvise et interprète avec une acuité aiguisée. Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parents, enfants…) lui a permis de créer un rendez-vous attendu chaque jour sur ses différents réseaux, par un public très diversifié. .
Maison du peuple 1 Place de la Résistance
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
English : Moguiz Belfort
German : Moguiz Belfort
Italiano :
Espanol :
L’événement Moguiz Belfort Belfort a été mis à jour le 2025-06-02 par COORDINATION DOUBS