MOGUIZ – BONLIEU SCENE NATIONALE ANNECY Annecy vendredi 23 janvier 2026.

STRATEGES ORGANISATION PRÉSENTE : MOGUIZCoucou ! avec MoguizEn quelques mois, Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux grâce à sa galerie de personnages qu’il improvise et interprète avec une acuité aiguisée. Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parents, enfants…) lui a permis de créer un rendez-vous attendu chaque jour sur ses différents réseaux, par un public très diversifié.Depuis le 5 février Moguiz raconte une partie de son parcours et fait vivre ses personnages les plus emblématiques sur scène au Petit St-Martin à Paris.Il sera en tournée à partir d’octobre 2025.Un spectacle écrit par Moguiz et Thibault SegouinMise en scène : Thibault SegouinScénographie : Pierre ClaudeLumières : Gaël Cimma et Gauthier SegouinMusique : Francois VillevieillePerruques : Florian TroncoVidéo : Anne-Héloïse Dautel

BONLIEU SCENE NATIONALE ANNECY 1 RUE JEAN JAURES – 74000 Annecy 74