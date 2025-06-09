Moguiz Chalon-sur-Saône Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône

Moguiz Chalon-sur-Saône Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône jeudi 29 janvier 2026.

Saône-et-Loire

Moguiz Chalon-sur-Saône Salle Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Coucou ! avec Moguiz

En quelques mois, Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux grâce à sa galerie de personnages qu’il improvise et interprète avec une acuité aiguisée. Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parents, enfants…) lui a permis de créer un rendez-vous attendu chaque jour sur ses différents réseaux, par un public très diversifié. .

Salle Marcel Sembat 1 Place Mathias

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Moguiz Chalon-sur-Saône

German : Moguiz Chalon-sur-Saône

Italiano :

Espanol :

L’événement Moguiz Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-06-18 par COORDINATION DOUBS