Moguiz Coucou Forges-les-Eaux vendredi 13 février 2026.
Début : 2026-02-13 20:30:00
2026-02-13
Coucou ! avec Moguiz
En quelques mois, Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux grâce à sa galerie de personnages qu’il improvise et interprète avec une acuité aiguisée. Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parents, enfants…) lui a permis de créer un rendez-vous attendu chaque jour sur ses différents réseaux, par un public très diversifié.
Depuis le 5 février Moguiz raconte une partie de son parcours et fait vivre ses personnages les plus emblématiques sur scène au Petit St-Martin à Paris.
Il sera en tournée à partir d’octobre 2025.
Un spectacle écrit par Moguiz et Thibault Segouin
Mise en scène Thibault Segouin
Scénographie Pierre Claude
Lumières Gaël Cimma et Gauthier Segouin
Musique Francois Villevieille
Perruques Florian Tronco
Vidéo Anne-Héloïse Dautel .
Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie
