MOGUIZ COUCOU! SALLE HORIZON PYRÉNÉES Muret

MOGUIZ COUCOU!

SALLE HORIZON PYRÉNÉES Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

En quelques mois, Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux grâce à sa galerie de personnages qu’il improvise et interprète avec une acuité aiguisée. Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parents, enfants…) lui a permis de créer un rendez-vous attendu chaque jour sur ses différents réseaux, par un public très diversifié.

Moguiz raconte une partie de son parcours et fait vivre ses personnages les plus emblématiques sur scène.

Un spectacle écrit par Moguiz et Thibault Segouin

Mise en scène Thibault Segouin

Scénographie Pierre Claude

Lumières Gaël Cimma et Gauthier Segouin

Musique Francois Villevieille

Perruques Florian Tronco

Vidéo Anne-Héloïse Dautel et Arthur Chassagne .

English :

Moguiz has become a veritable phenomenon thanks to his gallery of characters, which he improvises and interprets with acute acuity.

German :

Moguiz ist dank seiner Galerie von Charakteren, die er mit scharfer Beobachtungsgabe improvisiert und darstellt, zu einem echten Phänomen geworden.

Italiano :

Moguiz è diventato un vero e proprio fenomeno grazie alla sua galleria di personaggi, che improvvisa e interpreta con acutezza.

Espanol :

Moguiz se ha convertido en un auténtico fenómeno gracias a su galería de personajes, que improvisa e interpreta con aguda agudeza.

