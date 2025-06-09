Moguiz Festival Drôlement Bien Théâtre Ledoux Besançon
Moguiz Festival Drôlement Bien
Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon Doubs
Début : 2026-01-24 20:00:00
2026-01-24
Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux. Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parents, enfants…), interprétés avec une acuité aiguisée, lui a permis de créer un rendez-vous attendu chaque jour sur ses différents réseaux, par un public très diversifié.
Moguiz raconte une partie de son parcours et fait vivre ses personnages les plus emblématiques sur scène. .
Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
