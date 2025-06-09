Moguiz Festival Drôlement Bien Théâtre Ledoux Besançon

Moguiz Festival Drôlement Bien

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux. Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parents, enfants…), interprétés avec une acuité aiguisée, lui a permis de créer un rendez-vous attendu chaque jour sur ses différents réseaux, par un public très diversifié.

Moguiz raconte une partie de son parcours et fait vivre ses personnages les plus emblématiques sur scène. .

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Moguiz Festival Drôlement Bien

German : Moguiz Festival Drôlement Bien

Italiano :

Espanol :

L’événement Moguiz Festival Drôlement Bien Besançon a été mis à jour le 2025-06-13 par DOUBS TOURISME