MOGUIZ – L'AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE Grenoble samedi 10 janvier 2026.

MOGUIZ Début : 2026-01-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Coucou ! avec MoguizEn quelques mois, Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux grâce à sa galerie de personnages qu’il improvise et interprète avec une acuité aiguisée. Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parents, enfants…) lui a permis de créer un rendez-vous attendu chaque jour sur ses différents réseaux, par un public très diversifié.Moguiz raconte une partie de son parcours et fait vivre ses personnages les plus emblématiques sur scène.Un spectacle écrit par Moguiz et Thibault SegouinMise en scène : Thibault SegouinScénographie : Pierre ClaudeLumières : Gaël Cimma et Gauthier SegouinMusique : Francois VillevieillePerruques : Florian TroncoVidéo : Anne-Héloïse Dautel et Arthur Chassagne

L’AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38