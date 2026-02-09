Moguiz Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Moguiz

Samedi 30 janvier 2027 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 32 – 32 – 39.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30 20:00:00

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30

Moguiz raconte une partie de son parcours et fait vivre ses personnages les plus emblématiques sur scène.

Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux grâce à sa galerie de personnages qu’il improvise et interprète avec une acuité aiguisée. Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parents, enfants…) lui a permis de créer un rendez-vous attendu chaque jour sur ses différents réseaux, par un public très diversifié. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Moguiz recounts part of his journey and brings his most iconic characters to life on stage.

L’événement Moguiz Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille