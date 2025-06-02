MOGUIZ – PALAIS DES CONGRES Perpignan

MOGUIZ – PALAIS DES CONGRES Perpignan mercredi 18 février 2026.

MOGUIZ Début : 2026-02-18 à 20:29. Tarif : – euros.

BOITACLOUS PRÉSENTE : MOGUIZCoucou ! avec MoguizEn quelques mois, Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux grâce à sa galerie de personnages qu’il improvise et interprète avec une acuité aiguisée. Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parents, enfants…) lui a permis de créer un rendez-vous attendu chaque jour sur ses différents réseaux, par un public très diversifié.Moguiz raconte une partie de son parcours et fait vivre ses personnages les plus emblématiques sur scène. Un spectacle écrit par Moguiz et Thibault SegouinMise en scène : Thibault SegouinScénographie : Pierre ClaudeLumières : Gaël Cimma et Gauthier SegouinMusique : Francois VillevieillePerruques : Florian TroncoVidéo : Anne-Héloïse Dautel

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES CONGRES PLACE ARMAND LANOUX 66000 Perpignan 66