MOGUIZ, Théâtre Fémina, Bordeaux

MOGUIZ Vendredi 20 mars, 20h30 Théâtre Fémina Gironde

De 38 euros à 42 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T20:30:00+01:00 – 2026-03-20T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-20T20:30:00+01:00 – 2026-03-20T22:00:00+01:00

En quelques mois, Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux grâce à sa galerie de personnages qu’il improvise et interprète avec une acuité aiguisée. Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parents, enfants…) lui a permis de créer un rendez-vous attendu chaque jour sur ses différents réseaux, par un public très diversifié.

Moguiz raconte une partie de son parcours et fait vivre ses personnages les plus emblématiques sur scène à Paris et en tournée.

Théâtre Fémina 10 Rue de Grassi, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.box.fr/reserver/moguiz-2/2100663 »}]

Coucou ! avec Moguiz humour festival