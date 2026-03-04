Moh! Kouyaté Mokhôya acoustique Rouen

Moh! Kouyaté Mokhôya acoustique

30 Rue Bourg L'Abbé Rouen Seine-Maritime

2026-05-06 20:00:00

2026-05-06 21:30:00

2026-05-06

Durée 1h30, sans entracte

Le globe-trotter du groove débranche les amplis !

Le jeu tout-terrain de Moh! Kouyaté célèbre les mélanges et porte loin la voix de l’Afrique réellement enchantée. Pour ce concert acoustique, il réunit autour de lui un quintet inédit (kora, guitare, percussions, trompette et violoncelle) et fait le choix d’une formule intimiste pour revenir à l’essence même de la musique. .

+33 2 35 98 74 78 billetterie@operaderouen.fr

