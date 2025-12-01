MOHAIR DU MAINE La Bazouge-de-Chemeré
La Bazouge-de-Chemeré Mayenne
Début : 2025-12-19 14:00:00
fin : 2025-12-20 20:00:00
2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21
ÉLEVAGE CHÈVRES ANGORA ET OVINS ALLAITANTS
Visitez la ferme, échangez avec les bergers et partez à la rencontre des agneaux et des chèvres angora avec leur
précieux mohair. Découvrez les articles chauds et doux tricotés avec la laine et le mohair et faites le plein de cadeaux éthiques et uniques. Entrée gratuite. .
La Bazouge-de-Chemeré 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 71 26 66 79
