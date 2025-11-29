Mohair du Mellois Ouverture boutique Marcillé
Lieu-dit les Groies Marcillé Deux-Sèvres
Début : 2025-11-29
fin : 2025-12-21
2025-11-29 2025-12-13 2025-12-20
Mohair du Mellois Ouverture de la boutique
Samedi et Dimanche
29 et 30 Novembre
13 et 14 Décembre
20 et 21 Décembre
de 14h à 18h
La ferme des Groies Mohair du Mellois, 1 Les Groies, Saint-Génard, 79500 Marcillé
Tout public
Ouverture de la boutique et découverte des chèvres angora. Sur les horaires d’ouverture ou sur RDV en appelant Isabelle. .
Lieu-dit les Groies Marcillé 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 38 94 97 contact@mohairdumellois.com
