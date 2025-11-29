Mohair du Mellois Ouverture boutique Marcillé

Mohair du Mellois Ouverture boutique

Lieu-dit les Groies Marcillé Deux-Sèvres

Début : 2025-11-29

fin : 2025-12-21

2025-11-29 2025-12-13 2025-12-20

Mohair du Mellois Ouverture de la boutique

Samedi et Dimanche

29 et 30 Novembre

13 et 14 Décembre

20 et 21 Décembre

de 14h à 18h

La ferme des Groies Mohair du Mellois, 1 Les Groies, Saint-Génard, 79500 Marcillé

Tout public

Ouverture de la boutique et découverte des chèvres angora. Sur les horaires d’ouverture ou sur RDV en appelant Isabelle. .

Lieu-dit les Groies Marcillé 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 38 94 97 contact@mohairdumellois.com

