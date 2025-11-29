MOHAMED CHAMPION & COMPLETE MANDINGUE BAIN ROUGE Nantes

MOHAMED CHAMPION & COMPLETE MANDINGUE BAIN ROUGE Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 20:30 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Mohamed Amadou Yonne Kouyaté, guitariste et chanteur Guinéen, s’inscrit dans la lignée de la grande famille de griots des Kouyaté. Enfant prodige du guitariste Ballakala Kouyaté et de la chanteuse Kandet Kouyaté, le sobriquet « Champion » lui est attribué sur le chemin de sa brillante carrière au pays, car il n’a pas son pareil pour arracher à ses cordes des notes qui vous remuent jusqu’au tréfonds de l’âme.Exilé en France depuis 2014, son voyage créatif est à la mesure de ses rencontres : il accompagne des artistes tels que Mory Kanté, et crée le « Complète Mandingue », un espace de brassage planétaire où les musiques urbaines sont à l’honneur…Son album « Yelena », distribué par Tchekchouka (éco-label de Haïdouti Orkestar, Akli D, Sofaz….) est en écoute sur : https://open.spotify.com/artist/5Adwlmbb4J95ePjrg3xYaQ?si=dEzFaj3GRWqGyggfqBDdswhttps://mohamedchampioncompletemandingue.bandcamp.com/album/yelenahttps://youtu.be/Mi7LcgC9PuE?si=u5hsVb8MnOXgOKXU

BAIN ROUGE Nantes 44000