Mohamed Toukabri – Every-Body-Knows-What-Tomorrow-Brings-And-We-All-Know-What-Happened-Yesterday Théâtre de la Bastille Paris

Une exploration sensible de la mémoire, une plongée intérieure dans la danse qui l’habite, celle qui s’est développée dans la rue ou sur les prestigieuses scènes européennes. Mohamed Toukabri creuse, ressent, met en cause tous ces mouvements qui l’ont traversé, ces cultures qui sont passées par son corps. Sans ménagement, cette nécessité l’autorise à réécrire son palmarès, à redéfinir des légitimités. Une aventure en terrain inconnu, où le mouvement devient excavation et rébellion

concept et chorégraphie Mohamed Toukabri

dramaturgie Eva Blaute

costumes Magali Grégoire

texte Essia Jaibi

scénographie et lumière Stef Stessel

technicien lumière Matthieu Vergez

conception sonore Annalena Fröhlich – DEBO Collective

oeil extérieur Radouan Mriziga

production exécutive Caravan Production

Festival Faits d’hiver, 28e édition

19 jan-20 fév 2026

52 représentations – 18 lieux – 12 créations En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.

Le jeudi 19 février 2026

de 20h00 à 21h00

Le mercredi 18 février 2026

de 20h00 à 21h00

Le mardi 17 février 2026

de 20h00 à 21h00

payant

De 12 à 26 euros.

Tout public.

Théâtre de la Bastille 76, rue de la Roquette 75011 Paris

https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver



