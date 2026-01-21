Mohamed Toukabri – Every-Body-Knows-What-Tomorrow-Brings-And-We-All-Know-What-Happened-Yesterday Théâtre de la Bastille Paris
Mohamed Toukabri – Every-Body-Knows-What-Tomorrow-Brings-And-We-All-Know-What-Happened-Yesterday Théâtre de la Bastille Paris mardi 17 février 2026.
Une exploration sensible de la mémoire, une plongée intérieure dans la danse qui l’habite, celle qui s’est développée dans la rue ou sur les prestigieuses scènes européennes. Mohamed Toukabri creuse, ressent, met en cause tous ces mouvements qui l’ont traversé, ces cultures qui sont passées par son corps. Sans ménagement, cette nécessité l’autorise à réécrire son palmarès, à redéfinir des légitimités. Une aventure en terrain inconnu, où le mouvement devient excavation et rébellion
concept et chorégraphie Mohamed Toukabri
dramaturgie Eva Blaute
costumes Magali Grégoire
texte Essia Jaibi
scénographie et lumière Stef Stessel
technicien lumière Matthieu Vergez
conception sonore Annalena Fröhlich – DEBO Collective
oeil extérieur Radouan Mriziga
production exécutive Caravan Production
_________________
Festival Faits d’hiver, 28e édition
19 jan-20 fév 2026
52 représentations – 18 lieux – 12 créations En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.
Aventure en terrain inconnu, où le mouvement devient excavation et rébellion.
Le jeudi 19 février 2026
de 20h00 à 21h00
Le mercredi 18 février 2026
de 20h00 à 21h00
Le mardi 17 février 2026
de 20h00 à 21h00
payant
De 12 à 26 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-17T21:00:00+01:00
fin : 2026-02-19T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-17T20:00:00+02:00_2026-02-17T21:00:00+02:00;2026-02-18T20:00:00+02:00_2026-02-18T21:00:00+02:00;2026-02-19T20:00:00+02:00_2026-02-19T21:00:00+02:00
Théâtre de la Bastille 76, rue de la Roquette 75011 Paris
https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver
Afficher la carte du lieu Théâtre de la Bastille et trouvez le meilleur itinéraire