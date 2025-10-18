Moi, Alice ! Fixin

Fixin

Par la Compagnie L’Armande. Alice est une vieille femme maintenant. Elle se remémore ce bel après-midi d’été où elle vécut une aventure peu commune.

C’est une histoire pour les grands et aussi pour les enfants, pleine de magie, avec des roses qui changent de couleur, une chenille qui fume, un chat qui sourit et des cochons d’Inde qui applaudissent un peu trop fort.

Florence Nicolle incarne avec gouaille et humour les personnages étranges du chef-d’œuvre de Lewis Carroll.

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or. .

Salle des fêtes de la Charmotte Fixin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 52 45 52

