Moi aussi ! Parvis des Droits de l’Homme Lannion

Moi aussi ! Parvis des Droits de l’Homme Lannion samedi 11 octobre 2025.

Moi aussi !

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 18:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Place à la jeunesse.

Chaque saison, l’Académie Fratellini fait appel à des artistes confirmé -és pour la création, avec les apprenti-es, d’un spectacle à destination des tout-petits. Après les succès de Cousumain et La Fabuleuse Histoire de BasarKus, le Carré Magique renouvelle l’expérience cette saison avec Moi aussi!

Sur une piste circulaire, transformée en un grand terrain de jeu, deux acrobates débarquent avec des hula hoops et un chariot à roulettes. Ces agrès, jouets improvisés, vont devenir le prétexte à d’instables situations où toujours demeure cette question fondamentale des portés acrobatiques: l’altérité. En se poussant, se soutenant, entremêlant leurs corps, elle et il vont découvrir comment avancer ensemble en se frottant au monde. Et à l’autre.

Finalement, l’acrobate n’est-il jamais qu’un grand enfant qui continue d’explorer l’étendue des possibilités de son corps? .

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Moi aussi ! Lannion a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose