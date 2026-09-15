Informations pratiques

Morlaix

« Moi aussi »

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 11:00:00

fin : 2026-10-10 11:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Un tapis, un cercle de couleur bleue et la piste de cirque apparait sous nos yeux. Entrent deux personnages tirant un chariot à roulettes qui font de cette arène imaginaire leur terrain de jeu.

Avec pour agrès leurs corps de circassiens, un hula hoop et les portés acrobatiques, tout est prétexte au jeu, à la rencontre, à l’exploration. Elle et il découvrent comment « Je » et « Tu » peuvent être ensemble.

Chez les deux jeunes artistes sorti.es de l’Académie Fratellini, Lucie Otter et Daniel Kvašnovský, aussi virtuoses que généreux, se lit la joie d’être au monde. Ils partagent ce moment enchanté pour le bonheur des petits et de celles et ceux qui ont précieusement gardé un regard d’enfant. .

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 22 77

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English :

L’événement « Moi aussi » Morlaix a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BAIE DE MORLAIX