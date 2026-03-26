Moi avec les écrans Sud Côte Chalonnaise Buxy
Moi avec les écrans Sud Côte Chalonnaise Buxy mercredi 1 avril 2026.
Moi avec les écrans
Sud Côte Chalonnaise Communauté de communes Buxy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-04-30 12:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Un mois d’animation pour mieux vivre avec les écrans !
Film documentaire, ateliers adultes, parents/enfants, exposition animée, animations jeunesse, soirée interactive… le mois d’avril est riche en activité en Sud Côte Chalonnaise.
Téléchargez le programme pour connaître toutes les dates et le détail des animations. .
Sud Côte Chalonnaise Communauté de communes Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 29 83 10 evs@ccscc.fr
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English : Moi avec les écrans
L’événement Moi avec les écrans Buxy a été mis à jour le 2026-03-26 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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