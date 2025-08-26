« Moi, chevalier » > Atelier 6-12 ans Saint-Lô

« Moi, chevalier » > Atelier 6-12 ans

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Début : 2025-08-26 15:00:00

fin : 2025-08-26

2025-08-26

Après un parcours à l’assaut du musée, les petits chevaliers créeront leur propre blason en choisissant leurs couleurs et leurs emblèmes .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

