« Moi, chevalier » > Atelier 6-12 ans Saint-Lô
« Moi, chevalier » > Atelier 6-12 ans Saint-Lô mardi 26 août 2025.
« Moi, chevalier » > Atelier 6-12 ans
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-26 15:00:00
fin : 2025-08-26
Date(s) :
2025-08-26
Après un parcours à l’assaut du musée, les petits chevaliers créeront leur propre blason en choisissant leurs couleurs et leurs emblèmes .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
English : « Moi, chevalier » > Atelier 6-12 ans
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement « Moi, chevalier » > Atelier 6-12 ans Saint-Lô a été mis à jour le 2025-08-04 par OT Saint-Lô