Moi, Cléopâtre Bourges

Dernière oeuvre d’Isabelle Dethan, « Moi Cléopâtre, dernière reine d’Egypte », s’invite au Château d’Eau Château d’Art sous la forme d’une exposition.

Cléopâtre Philopator, septième du nom, fut la dernière reine d’Égypte. La postérité a surtout retenu son nez aquilin, ses charmes envoûtants qui séduisirent César et Marc Antoine, ainsi que ses intrigues meurtrières. Mais qui se souvient qu’elle maîtrisait dix langues et avait lu tous les philosophes ? L’Histoire n’aurait-elle pas déformé son image ? Vingt siècles après son règne, la reine s’extrait de son mausolée. On la retrouve face à la baie d’Alexandrie, contemplant son royaume englouti. Elle ne projette aucune ombre sous le soleil levant c’est normal, elle n’est plus qu’un souvenir. Apparition facétieuse, elle bavarde avec son singe fétiche embaumé. C’est ainsi, sous les traits d’une souveraine revenue d’entre les morts, qu’Isabelle Dethan, alliant la rigueur de l’histoire. .

English :

Isabelle Dethan’s latest work, « Moi Cléopâtre, dernière reine d’Egypte », is on show at the Château d’Eau Château d’Art.

German :

Isabelle Dethans neuestes Werk « Moi Cléopâtre, dernière reine d’Egypte » (Ich Kleopatra, letzte Königin von Ägypten) lädt in Form einer Ausstellung ins Château d’Eau Château d’Art ein.

Italiano :

L’ultima opera di Isabelle Dethan, « Moi Cléopâtre, dernière reine d’Egypte », è in mostra allo Château d’Eau Château d’Art sotto forma di esposizione.

Espanol :

La última obra de Isabelle Dethan, « Moi Cléopâtre, dernière reine d’Egypte », se presenta en el Château d’Eau Château d’Art en forma de exposición.

