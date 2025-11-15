Moi, Dys’férent ? Je prends mon envol ! Noélie LARCHEY vous propose une conférence théâtralisée Maison de quartier des Haubans Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 16:00 –

Gratuit : oui Gratuité En famille, Tout public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Comment accompagner mon enfant présentant un trouble du comportement ou de l’apprentissage ?Comment reconnaître ces troubles ? Vers qui se tourner ? Quelles prises en charge ? Et enfin, comment moi, son parent, l’aider au quotidien et lui donner les clefs pour vivre sa différence tout au long de sa vie ?Pour ce dernier parcours 2025, Res’PPI + s’est associée à Ambitions Jeunesses.Ensemble, avec l’appui de la CPTS la Nantaise Est, la CPAM 44, le projet Li & Di de l’APAHJ 44 et la Direction de Quartier de la Ville de Nantes, nous avons imaginé un temps fort pour répondre aux difficultés de nombreux parents, souvent démunis face aux troubles de leur enfant, aux relations parfois difficiles avec l’école et au parcours de soins encore trop complexe.Vous êtes confrontés à ces problèmes, alors n’hésitez pas !Venez nous rejoindre samedi 15 novembre à partir de 16h00 à la Maison des Haubans.Vos enfants ( 3/6 ans) pourront être accueillis sur place, pour vous libérer le temps de la conférence.Tout est gratuit, mais avec une pré-inscription obligatoire auprès de Res’PPI : asso.resppi@gmail.comCollation partagée à l’issue de la conférence !

Maison de quartier des Haubans Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 59 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E1445 &mq-haubans-accueil2@mairie-nantes.fr