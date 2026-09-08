Moi, elles Théâtre d’Auxerre Auxerre
jeudi 10 décembre 2026 · Théâtre d'Auxerre · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Moi, elles
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne
Tarif : 12 – 12 – 29 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 20:00:00
fin : 2026-12-10
Date(s) :
2026-12-10
Le combat des femmes pour une vie qui leur ressemble relie toutes les géographies. Autour de portraits de filles en exil et de mères restées au pays, Wang Jing tisse un splendide poème à la croisée des disciplines. Jing est chinoise, Fatim est née au Mali, Mitra a quitté l’Iran après la Révolution. Leur point commun ? La France pour destination. Et plus de nostalgie pour leurs mères que pour leur patrie. Premier texte écrit en français par l’auteure chinoise Wang Jing, Moi, elles est une fiction nourrie par le réel qui explore les relations entre les mères et leurs filles au prisme de parcours mouvementés. Sur scène, un trio d’interprètes partage une partition théâtrale et dansée, accompagnée en lisière par un musicien qui habille l’espace de percussions et de textures électroniques. Avec son souffle, son intensité dramatique et sa beauté légère, Moi, elles rappelle que le départ a de nombreuses motivations tissées sur le fil de la nécessité, de l’intimité et du politique. À cet égard, les mots pleins de sensibilité de Wang Jing sont la plus belle des terres d’accueil. .
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Moi, elles
L’événement Moi, elles Auxerre a été mis à jour le 2026-09-08 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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