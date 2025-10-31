Moi, Elles, six récits de femmes à travers le monde au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Il y a cette jeune chinoise qui tente de se libérer de son passé après la mort de sa mère. Une danseuse malienne qui, entre les quatre murs de son studio parisien, est bouleversée par la réminiscence d’un visage féminin et l’arrivée de sa fille. Cette femme iranienne, enfin, très âgée, qui attend des nouvelles de ses enfants, tandis que sa mémoire s’efface.

On doit cette fresque bouleversante, qui explore la complexité des relations mère-fille et s’attache à faire entendre les voix manquantes, à l’autrice et metteuse en scène Wang Jing. Nourrie de sa propre expérience, elle compose une œuvre kaléidoscopique, pétrie d’humanité, où les destins individuels résonnent avec la grande histoire.

Distribution

Texte et mise en scène Wang Jing

Mise en scène et chorégraphie Ata Wong Chun Tat

Création et interprétation musicale Uriel Barthélémi

Scénographie et lumière Éric Soyer

Avec Bao Yelu, Tishou Aminata Kane, Alice Kudlak

Au rythme de la musique jouée en direct, la parole s’entremêle avec le langage des corps pour raconter les histoires de six femmes évoluant entre la Chine, l’Iran, le Mali et la France. Six destins qui se reflètent comme dans un jeu de miroirs.

Du jeudi 19 mars 2026 au samedi 28 mars 2026 :

samedi

de 18h00 à 19h40

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 21h10

payant

de 5€ à 28€

Public adultes. A partir de 14 ans.

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

