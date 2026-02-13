Moi, elles, Théâtre du Nord, Lille

Moi, elles 28 – 30 avril Théâtre du Nord Nord

Tarif de 1 à 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T19:30:00+02:00 – 2026-04-28T21:10:00+02:00

Fin : 2026-04-30T19:30:00+02:00 – 2026-04-30T21:10:00+02:00

Texte et mise en scène WANG Jing

Mise en scène et chorégraphie Ata WONG Chun Tat

Avec Bao Yelu, Tishou Aminata Kane, Alice Kudlak et Uriel Barthélémi

Moi, Elles explore avec force et délicatesse la complexité des liens mère-fille à travers les récits croisés de femmes venues de Chine, du Mali et d’Iran, toutes installées en France. Dans un jeu de miroirs à travers une dizaine de scènes, leurs histoires s’entrelacent et révèlent les échos universels du déracinement, du silence, de l’amour et de la transmission.

Inspirée de son vécu et de nombreux témoignages, WANG Jing signe ici une œuvre intime. Partant du constat que ce sont les récits individuels qui construisent la mémoire collective, les identités culturelles et l’Histoire de notre époque, l’autrice et metteuse en scène prend le parti de célébrer les voix souvent invisibilisées des femmes étrangères.

Moi, Elles est un spectacle à la croisée des disciplines, où théâtre, danse et musique font émerger une mémoire partagée et interrogent notre rapport aux origines, à l’héritage, à ce qui nous relie – parfois malgré nous.

AUTOUR DU SPECTACLE

► RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

mercredi 29 avril | à l’issue du spectacle | Théâtre du Nord – Lille

► REPRÉSENTATION RELAX

jeudi 30 avril à 19h30 | Théâtre du Nord – Lille

► SPECTACLE NATURELLEMENT ACCESSIBLE AU PUBLIC AVEUGLE ET MALVOYANT

Théâtre du Nord Place du Général de Gaulle, Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 14 24 24 http://www.theatredunord.fr https://www.theatredunord.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredunord.fr/agenda/songe »}] LE THÉÂTRE DU NORD : d’hier à aujourd’hui

Le Théâtre du Nord est l’un des 38 Centres Dramatiques Nationaux de France dont la mission de service public s’attache à défendre et à promouvoir un théâtre d’art accessible au plus grand nombre.

Réparti sur deux sites – le bâtiment historique sur la Grand’Place à Lille et L’Idéal dans le quartier du Brun Pain à Tourcoing – le Théâtre du Nord est depuis 2003 associé à une école professionnelle supérieure d’Art dramatique, l’École du Nord.

Le Théâtre du Nord et L’École du Nord sont dirigés depuis le 1er mars 2021 par David Bobée. Artiste engagé, David Bobée déploie un projet basé sur l’égalité. Égalité entre les hommes et les femmes en affirmant une saison paritaire. Égalité entre les individus par une ouverture à la diversité des expressions et des origines des artistes et par une politique d’accessibilité engagée. Égalité entre celles et ceux qui vivent aujourd’hui et celles et ceux qui vivront demain en menant notre activité de manière responsable et durable.

L’édiﬁce sur la Grand’Place de Lille

Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce théâtre, dont la façade est inscrite aux Monuments Historiques, est composé de deux bâtiments accolés que deux siècles et demi séparent : la Grand’Garde édiﬁée en 1717 sur la Grand’Place et la salle Roger-Salengro construite au dos de celle-ci en 1989.

La Grand’Garde a vu le jour sous la régence de Philippe d’Orléans ; deux ans à peine après la mort de Louis XIV (en souvenir duquel on trouve un soleil de pierre sculpté au pignon de la façade).

La Grand’Garde abritait le corps de garde royal chargé de surveiller la ville. On peut admirer cet édiﬁce, resté quasiment inchangé, dans un magniﬁque tableau de François Watteau (1750) exposé au musée de l’Hospice Comtesse à Lille.

Le bâtiment de 1989, conçu par l’architecte Bernard Guillaumot, succède au marché couvert Saint Nicolas édiﬁé en 1826 et qui devint, après la première Guerre mondiale, un vaste hall : la salle Roger-Salengro qui doit son nom au célèbre maire de Lille (1890-1936) et ministre de l’Intérieur du gouvernement de Léon Blum.

De 1920 aux années quatre-vingt dix, ce grand espace au cœur de la ville remplit toutes les fonctions possibles: lieu de réunions, de meetings politiques, de sport, de combats de boxe et de coqs, de bals populaires, de spectacles, etc. il sera notamment un haut lieu lillois de la contestation en 1968. Métro (ligne 1) : Station Rihour / Parkings : Grand’Place et Nouveau Siècle / Gare Lille Flandres à 500 m

Trois femmes, trois origines, trois générations

