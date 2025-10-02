Moi, Erik Satie Spectacle du Conservatoire

10 rue Maurice Hallé Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 16:30:00

fin : 2026-03-14 17:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Spectacle musical et théâtral avec marionnettes, avec les classes de Formation Musicale du conservatoire. Petite pièce de théâtre relatant des anecdotes de la vie de l’étrange personnage qu’était le compositeur Erik Satie.

Erik Satie était un compositeur dont les musiques ont marqué par leur originalité, voire leur étrangeté. Le personnage lui-même n’était pas en reste et a intrigué de nombreux observateurs et musicologues, tant sa vision artistique et ses comportements tranchaient avec les pratiques de l’époque. Ce petit spectacle créatif nous emmène explorer cette personnalité hors du commun… .

10 rue Maurice Hallé Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Musical and theatrical show with puppets, with the Conservatoire?s Formation Musicale classes. A short play recounting anecdotes from the life of the composer Erik Satie.

German :

Musikalische und theatralische Aufführung mit Marionetten, mit den Klassen für Musikausbildung des Konservatoriums. Ein kleines Theaterstück, das Anekdoten aus dem Leben des seltsamen Komponisten Erik Satie erzählt.

Italiano :

Spettacolo musicale e teatrale con marionette, con le classi di formazione musicale del Conservatorio. Un breve spettacolo che racconta aneddoti della vita di quello strano personaggio che fu il compositore Erik Satie.

Espanol :

Espectáculo musical y teatral con marionetas, con las clases de Formación Musical del Conservatorio. Una breve obra que cuenta anécdotas de la vida del extraño personaje que fue el compositor Erik Satie.

L’événement Moi, Erik Satie Spectacle du Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2025-10-02 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES