MOI MATILDA 25 ANS RETRAITEE – COMEDIE DE RENNES Rennes

MOI MATILDA 25 ANS RETRAITEE Début : 2025-12-12 à 19:00. Tarif : – euros.

À la recherche d’une location à Paris ?Parfait, Matilda quitte sa colocation… pour partir à la retraite !Vous avez bien entendu… À 25 ans seulement, elle a décidé de raccrocher. Avec une bonne dose d’humour et beaucoup de légèreté, elle nous partage sa vision décalée du monde et nous plonge dans sa vie de jeune retraitée .Comme une vieille dame bavarde, elle nous raconte pourquoi le monde du travail est bien trop compliqué pour elle, et comment, malgré sa toute petite pension , elle a choisi de profiter pleinement de chaque instant.Réflexions déjantées et rires garantis, venez découvrir cette drôle de retraitée pas comme les autres !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35