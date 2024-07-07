Moi, Moche et Méchant 4 – Avant-première Cinéma La Lanterne Bègles

Moi, Moche et Méchant 4 – Avant-première Cinéma La Lanterne Bègles dimanche 7 juillet 2024.

Moi, Moche et Méchant 4 – Avant-première Dimanche 7 juillet 2024, 14h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T14:30:00 – 2024-07-07T16:30:00

Fin : 2024-07-07T14:30:00 – 2024-07-07T16:30:00

Le film

Gru, Lucy et les filles, Margo, Edith et Agnès accueillent le petit dernier de la famille, Gru Junior, qui semble n’avoir qu’une passion : faire tourner son père en bourrique. Mais Gru est confronté à un nouvel ennemi Maxime Le Mal qui, avec l’aide de sa petite amie, la fatale Valentina, va obliger toute la famille à fuir.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Découvrez les dernières aventures de Gru et des Minions en avant-première à La Lanterne ! cinéma bègles