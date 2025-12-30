MOI MON MARI MES EMMERDES COMEDIE DE METZ Metz

MOI MON MARI MES EMMERDES Début : 2026-06-06 à 21:00. Tarif : – euros.

Jusqu’où une femme peut-elle aller pour sauver son couple ? Arielle est mariée à Ludo mais ne trouve plus sa vie de couple très épanouissante. Elle a surtout l’impression de faire partie des meubles. Lasse de cette routine et pour rebooster la libido du couple, la jeune femme décide de passer une annonce en vue d’une partie exotique à trois. Mais ce qu’elle ne sait pas c’est qu’au même moment son mari passe, lui aussi, une petite annonce pour vendre sa voiture. Quand le premier visiteur arrive, les quiproquos se nouent !

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57