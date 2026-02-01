Moi non plus ! Là Carte Cantine des chaprais Besançon

Moi non plus !

Là Carte Cantine des chaprais 18 rue de la Cassotte Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 19:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Les histoires d‘amour finissent mal en général

Texte original écrit à partir des apports des actrices et acteurs, sur la thématique de l’Amour avec un A majuscule.

Compagnie Le sens des mots

Depuis 2013 la compagnie les sens des mots mène des ateliers d’écriture et de pratique théâtrale avec les habitants de la communauté de communes Loue Lison, soutenus par la Communauté de Communes.

Suivi d’un karaoké avec toute la troupe de théâtre ! .

Là Carte Cantine des chaprais 18 rue de la Cassotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 99 71 93 reseau.carteblanche@gmail.com

