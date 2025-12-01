Moi qui t’aimais Maison des Arts Allonnes

Moi qui t’aimais

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Début : 2025-12-30 20:30:00

fin : 2025-12-30 22:00:00

2025-12-30

Biopic réalisé par Diane Kurys

Biopic réalisé par Diane Kurys. Avec Roschdy Zem, Marina Foïs et Thierry de Peretti.

Tout public

Elle l’aimait plus que tout, il l’aimait plus que toutes les autres. Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps.? Hantée par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et meurtrie par toutes celles qui ont suivi, Signoret a toujours refusé le rôle de victime.? Ce qu’ils savaient, c’est qu’ils ne se quitteraient jamais. .

