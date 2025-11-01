« Moi qui t’aimais » au cinéma à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

– de 14 ans

Début : Samedi 2025-11-01

fin : 2025-11-01

2025-11-01

1h 58min | Biopic De Diane Kurys

Avec Roschdy Zem, Marina Foïs, Thierry de Peretti

Elle l’aimait plus que tout, il l’aimait plus que toutes les autres. Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps. Hantée par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et meurtrie par toutes celles qui ont suivi, Signoret a toujours refusé le rôle de victime. Ce qu’ils savaient, c’est qu’ils ne se quitteraient jamais.. 4 .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

English :

1h 58min | Biopic By Diane Kurys

With Roschdy Zem, Marina Foïs, Thierry de Peretti

German :

1h 58min | Biopic Von Diane Kurys

Mit Roschdy Zem, Marina Foïs, Thierry de Peretti

Italiano :

1h 58min | Biopic Diane Kurys

Con Roschdy Zem, Marina Foïs, Thierry de Peretti

Espanol :

1h 58min | Biopic de Diane Kurys

Con Roschdy Zem, Marina Foïs, Thierry de Peretti

