Moi qui t’aimais place de l’église Ferrières-sur-Sichon

place de l’église Théâtre des masques Ferrières-sur-Sichon Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Début : 2025-11-24 19:30:00
fin : 2025-11-24
2025-11-24
Film de Diane Kurys avec Marina Foïs, Roschdy Zem
place de l’église Théâtre des masques Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
English :
Film by Diane Kurys with Marina Foïs, Roschdy Zem
German :
Film von Diane Kurys mit Marina Foïs, Roschdy Zem
Italiano :
Film di Diane Kurys con Marina Foïs, Roschdy Zem
Espanol :
Película de Diane Kurys con Marina Foïs, Roschdy Zem
