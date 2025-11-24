Moi qui t’aimais place de l’église Ferrières-sur-Sichon

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Moi qui t’aimais

place de l’église Théâtre des masques Ferrières-sur-Sichon Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Début : 2025-11-24 19:30:00
fin : 2025-11-24

2025-11-24

Film de Diane Kurys avec Marina Foïs, Roschdy Zem
place de l’église Théâtre des masques Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98  udaar03@wanadoo.fr

English :

Film by Diane Kurys with Marina Foïs, Roschdy Zem

German :

Film von Diane Kurys mit Marina Foïs, Roschdy Zem

Italiano :

Film di Diane Kurys con Marina Foïs, Roschdy Zem

Espanol :

Película de Diane Kurys con Marina Foïs, Roschdy Zem

