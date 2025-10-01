MOI QUI T’AIMAIS Vibraye

MOI QUI T’AIMAIS

23 Rue du Grand Prix Vibraye Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 20:30:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Elle l’aimait plus que tout, il l’aimait plus que toutes les autres. Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps. Hantée par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et meurtrie par toutes celles qui ont suivi, Signoret a toujours refusé le rôle de victime. Ce qu’ils savaient, c’est qu’ils ne se quitteraient jamais.

Sorti en salle le 1 octobre 2025

De Diane Kurys

Avec Roschdy Zem, Marina Foïs, Thierry de Peretti .

23 Rue du Grand Prix Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire

