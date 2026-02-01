MOINILLON COPISTE Fécamp
Rendez-vous Maison du Patrimoine, 10 rue des Forts.
Tarif unique 5 €.
Plonge dans l’univers des moinillons-copistes au Moyen Âge. Après une courte visite de l’une des plus grandes églises de Normandie et la découverte de la journée d’un moine, tu découvriras l’histoire de l’écrit à travers le temps grâce à différents supports parchemins et autres papyrus n’auront plus de secret pour toi.
Cet échange sera suivi d’un atelier d’écriture gothique à la plume d’oie.
Durée 1h30. .
10 rue des Forts Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 96
