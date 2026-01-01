Moins qu’hier (plus que demain) Salle Le Vallon (Mauves-sur-Loire) Mauves-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 20:30 –

Gratuit : non Tarif plein : 12 € / Tarif réduit : 8 € / Gratuit -?8 ans

Moins qu’hier (plus que demain)Par La Cie Arts Symbiose Avec humour et authenticité, cette pièce explore les méandres des relations amoureuses et nous offre un portrait acide et décomplexé des relations de couple.Au-delà de l’adaptation littérale de la bande dessinée de Fabcaro, la compagnie propose une fusion ingénieuse entre fiction et réalité. Les comédiens nous invitent dans leur propre vie de couple, ajoutant une couche de réalité poignante au spectacle.Voici un dialogue entre la fiction et la réalité, une réflexion profonde sur la nature du couple et la vie à deux. Comédiens : Karine Le May et Jean-luc Rivière Mise en scène : Marie Rechner Tout public / Durée : 55 min

Salle Le Vallon (Mauves-sur-Loire) Mauves-sur-Loire 44470

