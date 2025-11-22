Mois de la danse 2025 Atelier avec Bela & Côme Rue Jean Moulin Soustons

Mois de la danse 2025 Atelier avec Bela & Côme Rue Jean Moulin Soustons samedi 22 novembre 2025.

À l’issue de la représentation d’En Liesse, la Compagnie Bela & Côme propose un atelier d’initiation à la danse contemporaine, basé sur les techniques explorées dans la pièce.

Rue Jean Moulin La Marensine Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

English : Mois de la danse 2025 Atelier avec Bela & Côme

Following the performance of En Liesse, Compagnie Bela & Côme offers an introductory workshop in contemporary dance, based on the techniques explored in the play.

German : Mois de la danse 2025 Atelier avec Bela & Côme

Im Anschluss an die Aufführung von En Liesse bietet die Compagnie Bela & Côme einen Workshop zur Einführung in den zeitgenössischen Tanz an, der auf den im Stück erforschten Techniken basiert.

Italiano :

Dopo la rappresentazione di En Liesse, la Compagnie Bela & Côme propone un workshop introduttivo alla danza contemporanea, basato sulle tecniche esplorate nello spettacolo.

Espanol : Mois de la danse 2025 Atelier avec Bela & Côme

Tras la representación de En Liesse, la Compagnie Bela & Côme ofrece un taller de iniciación a la danza contemporánea, basado en las técnicas exploradas en la obra.

