Mois de la danse 2025 Atelier avec Bela & Côme Rue Jean Moulin Soustons
Mois de la danse 2025 Atelier avec Bela & Côme Rue Jean Moulin Soustons samedi 22 novembre 2025.
Mois de la danse 2025 Atelier avec Bela & Côme
Rue Jean Moulin La Marensine Soustons Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
À l’issue de la représentation d’En Liesse, la Compagnie Bela & Côme propose un atelier d’initiation à la danse contemporaine, basé sur les techniques explorées dans la pièce.
À l’issue de la représentation d’En Liesse, la Compagnie Bela & Côme propose un atelier d’initiation à la danse contemporaine, basé sur les techniques explorées dans la pièce. .
Rue Jean Moulin La Marensine Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62
English : Mois de la danse 2025 Atelier avec Bela & Côme
Following the performance of En Liesse, Compagnie Bela & Côme offers an introductory workshop in contemporary dance, based on the techniques explored in the play.
German : Mois de la danse 2025 Atelier avec Bela & Côme
Im Anschluss an die Aufführung von En Liesse bietet die Compagnie Bela & Côme einen Workshop zur Einführung in den zeitgenössischen Tanz an, der auf den im Stück erforschten Techniken basiert.
Italiano :
Dopo la rappresentazione di En Liesse, la Compagnie Bela & Côme propone un workshop introduttivo alla danza contemporanea, basato sulle tecniche esplorate nello spettacolo.
Espanol : Mois de la danse 2025 Atelier avec Bela & Côme
Tras la representación de En Liesse, la Compagnie Bela & Côme ofrece un taller de iniciación a la danza contemporánea, basado en las técnicas exploradas en la obra.
L’événement Mois de la danse 2025 Atelier avec Bela & Côme Soustons a été mis à jour le 2025-09-17 par OTI LAS