Mois de la danse 2025 Atelier duo avec Marc Lacourt, MA Compagnie Rue Jean Moulin Soustons

Mois de la danse 2025 Atelier duo avec Marc Lacourt, MA Compagnie

Un moment complice à partager en duo un enfant (dès 6 ans) et un adulte.

Cet atelier propose une exploration ludique et sensible du corps en mouvement, où chacun·e peut s’exprimer librement, dans le respect du geste singulier de l’autre.

Ouvert à tous les duos curieux de danse, cet atelier est proposé en lien avec le spectacle Valse avec W… de MA Compagnie .

Rue Jean Moulin La Marensine Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

A moment of complicity to share as a duo: one child (aged 6 and over) and one adult.

This workshop offers a playful and sensitive exploration of the body in movement, where each person can express themselves freely, while respecting the other?s unique gestures.

Open to all dance-curious duos

Ein gemeinsamer Moment im Duo: ein Kind (ab 6 Jahren) und ein Erwachsener.

Dieser Workshop bietet eine spielerische und sensible Erkundung des Körpers in Bewegung, bei der sich jede/r frei ausdrücken kann und die einzigartige Geste des/der anderen respektiert wird.

Offen für alle tanzinteressierten Duos

Un momento di complicità da condividere in coppia: un bambino (dai 6 anni) e un adulto.

Questo laboratorio offre un’esplorazione giocosa e sensibile del corpo in movimento, dove ognuno può esprimersi liberamente, rispettando i gesti unici dell’altro.

Aperto a tutti i duo curiosi di danza

Un momento de complicidad para compartir a dúo: un niño (a partir de 6 años) y un adulto.

Este taller propone una exploración lúdica y sensible del cuerpo en movimiento, donde cada uno puede expresarse libremente, respetando los gestos únicos del otro.

Abierto a todos los dúos interesados en la danza

