Mois de la danse 2025 « Bezperan, le jour d’avant » Compagnie Bilaka

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons Landes

Tarif : 14 – 14 – 15 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Bezperan, mot issu de la tradition orale basque, exprime un élan intime vers un futur proche, chargé d’incertitudes. Ce spectacle raconte l’histoire de femmes et d’hommes qui, un soir d’hiver enneigé, viennent murmurer aux abeilles pour les apaiser, dans un monde où le silence succède à la disparition. Fidèle à ses thèmes de prédilection liés aux éléments naturels, le collectif Bilaka interroge la place des rites anciens, présents et à venir tout en faisant résonner les enjeux contemporains au cœur de sa création.

Partenariat Malandain Ballet Biarritz .

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

English : Mois de la danse 2025 « Bezperan, le jour d’avant » Compagnie Bilaka

Bezperan, a word derived from Basque oral tradition, expresses an intimate impulse towards a near future fraught with uncertainty. This show tells the story of men and women who whisper to the bees to soothe them, in a world where silence follows disappearance.

German : Mois de la danse 2025 « Bezperan, le jour d’avant » Compagnie Bilaka

Bezperan ist ein Wort aus der baskischen mündlichen Tradition und drückt einen intimen Impuls in Richtung einer nahen Zukunft aus, die mit Ungewissheit behaftet ist. Das Stück erzählt die Geschichte von Frauen und Männern, die den Bienen zuflüstern, um sie zu besänftigen, in einer Welt, in der die Stille auf das Verschwinden folgt.

Italiano :

Bezperan, una parola derivata dalla tradizione orale basca, esprime uno slancio intimo verso un futuro prossimo pieno di incertezze. Questo spettacolo racconta la storia di uomini e donne che sussurrano alle api per placarle, in un mondo in cui il silenzio segue la scomparsa.

Espanol : Mois de la danse 2025 « Bezperan, le jour d’avant » Compagnie Bilaka

Bezperan, palabra derivada de la tradición oral vasca, expresa un impulso íntimo hacia un futuro próximo cargado de incertidumbre. Este espectáculo cuenta la historia de hombres y mujeres que susurran a las abejas para que las calmen, en un mundo donde el silencio sigue a la desaparición.

