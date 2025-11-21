Mois de la danse 2025 « En liesse » Compagnie Bela & Côme Place des Arènes Soustons

Mois de la danse 2025 « En liesse » Compagnie Bela & Côme Place des Arènes Soustons vendredi 21 novembre 2025.

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons Landes

Tarif : 15 EUR

2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

En Liesse est un grand spectacle collectif, reflet de notre société. Danseurs et spectateurs y prennent part pleinement chacun devient acteur. Ensemble, nous questionnons, doutons, avançons. Spectacle au cours duquel le public est debout et participe

En Liesse est un grand spectacle collectif, reflet de notre société. Danseurs et spectateurs y prennent part pleinement chacun devient acteur. Ensemble, nous questionnons, doutons, avançons. Et surtout, nous nous mettons en mouvement pour renforcer notre pouvoir d’agir sur le monde. On y danse, on y chante, on y raconte plein d’histoires…

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

English : Mois de la danse 2025 « En liesse » Compagnie Bela & Côme

En Liesse is a large-scale collective show that reflects our society. Dancers and spectators alike play an active role in the show. Together, we question, doubt and move forward. A show in which the audience stands up and participates

German : Mois de la danse 2025 « En liesse » Compagnie Bela & Côme

En Liesse ist ein großes kollektives Spektakel, das unsere Gesellschaft widerspiegelt. Tänzer und Zuschauer nehmen voll daran teil: Jeder wird zum Akteur. Gemeinsam stellen wir Fragen, zweifeln und gehen voran. Eine Aufführung, bei der das Publikum steht und teilnimmt

En Liesse è una performance collettiva su larga scala che riflette la nostra società. Danzatori e spettatori partecipano a pieno titolo: tutti diventano attori. Insieme, mettiamo in discussione, dubitiamo e andiamo avanti. Uno spettacolo in cui il pubblico si alza in piedi e partecipa

Espanol : Mois de la danse 2025 « En liesse » Compagnie Bela & Côme

En Liesse es un espectáculo colectivo a gran escala que refleja nuestra sociedad. Bailarines y espectadores participan plenamente: todos se convierten en actores. Juntos, cuestionamos, dudamos y avanzamos. Un espectáculo en el que el público se levanta y participa

