Mois de la danse 2025 Hors les murs « La Terre en transe » Cie Anania Danses Soustons

Mois de la danse 2025 Hors les murs « La Terre en transe » Cie Anania Danses Soustons jeudi 27 novembre 2025.

Mois de la danse 2025 Hors les murs « La Terre en transe » Cie Anania Danses

RDV Soustons Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Dans Le monde en transe, ultime volet d’une trilogie née en réponse à la crise sanitaire, le chorégraphe Taoufiq Izeddiou explore la transe comme remède face au chaos.

Un bus au départ de Soustons est organisé afin de vous permettre d’assister à cette représentation au Pôle à St Pierre du Mont.

Un bus au départ de Soustons est organisé afin de vous permettre d’assister à cette représentation au Pôle à St Pierre du Mont.

Dans Le monde en transe, ultime volet d’une trilogie née en réponse à la crise sanitaire, le chorégraphe Taoufiq Izeddiou explore la transe comme remède face au chaos. Dans cette quête physique et spirituelle, la transe devient un acte de résistance, une libération, une renaissance. .

RDV Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

English : Mois de la danse 2025 Hors les murs « La Terre en transe » Cie Anania Danses

In Le monde en transe, the final part of a trilogy born in response to the health crisis, choreographer Taoufiq Izeddiou explores trance as a remedy for chaos.

A bus will be organized from Soustons to enable you to attend this performance at Le Pôle in St Pierre du Mont.

German : Mois de la danse 2025 Hors les murs « La Terre en transe » Cie Anania Danses

In Le monde en transe, dem letzten Teil einer Trilogie, die als Antwort auf die Gesundheitskrise entstand, erforscht der Choreograph Taoufiq Izeddiou die Trance als Heilmittel gegen das Chaos.

Es wird ein Bus von Soustons aus organisiert, damit Sie an dieser Aufführung im Pôle in St Pierre du Mont teilnehmen können.

Italiano :

In Le monde en transe, ultima parte di una trilogia creata in risposta alla crisi sanitaria, il coreografo Taoufiq Izeddiou esplora la trance come rimedio al caos.

È stato organizzato un autobus da Soustons per permettervi di assistere a questo spettacolo al Pôle di St Pierre du Mont.

Espanol : Mois de la danse 2025 Hors les murs « La Terre en transe » Cie Anania Danses

En Le monde en transe, última parte de una trilogía creada en respuesta a la crisis sanitaria, el coreógrafo Taoufiq Izeddiou explora el trance como remedio contra el caos.

Se ha organizado un autobús desde Soustons para que pueda asistir a esta representación en la Pôle de St Pierre du Mont.

L’événement Mois de la danse 2025 Hors les murs « La Terre en transe » Cie Anania Danses Soustons a été mis à jour le 2025-09-17 par OTI LAS