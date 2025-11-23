Mois de la danse 2025 Masterclasse avec Taoufiq Izeddiou Soustons

Mois de la danse 2025 Masterclasse avec Taoufiq Izeddiou

Place Robert Lassalle Soustons Landes

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Masterclasse avec le chorégraphe Taoufiq Izzediou autour de la pièce La terre en transe. Durée 3h

Place Robert Lassalle Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

English : Mois de la danse 2025 Masterclasse avec Taoufiq Izeddiou

Masterclass with choreographer Taoufiq Izzediou on La terre en transe. Duration: 3 hours

German : Mois de la danse 2025 Masterclasse avec Taoufiq Izeddiou

Meisterklasse mit dem Choreografen Taoufiq Izzediou rund um das Stück La terre en transe. Dauer 3 Stunden

Italiano :

Masterclass con il coreografo Taoufiq Izzediou su La terre en transe. Durata: 3 ore

Espanol : Mois de la danse 2025 Masterclasse avec Taoufiq Izeddiou

Masterclass con el coreógrafo Taoufiq Izzediou sobre La terre en transe. Duración: 3 horas

