Mois de la danse 2025 Masterclasse avec Taoufiq Izeddiou Soustons dimanche 23 novembre 2025.
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2025-11-23
Masterclasse avec le chorégraphe Taoufiq Izzediou autour de la pièce La terre en transe. Durée 3h
Durée 3h .
Place Robert Lassalle Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62
English : Mois de la danse 2025 Masterclasse avec Taoufiq Izeddiou
Masterclass with choreographer Taoufiq Izzediou on La terre en transe. Duration: 3 hours
German : Mois de la danse 2025 Masterclasse avec Taoufiq Izeddiou
Meisterklasse mit dem Choreografen Taoufiq Izzediou rund um das Stück La terre en transe. Dauer 3 Stunden
Italiano :
Masterclass con il coreografo Taoufiq Izzediou su La terre en transe. Durata: 3 ore
Espanol : Mois de la danse 2025 Masterclasse avec Taoufiq Izeddiou
Masterclass con el coreógrafo Taoufiq Izzediou sobre La terre en transe. Duración: 3 horas
