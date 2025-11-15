Mois de la danse 2025 « Valse avec W… », MA Compagnie Place des Arènes Soustons

Mois de la danse 2025 « Valse avec W… », MA Compagnie

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons Landes

Tarif : 21 EUR

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Dans une chorégraphie ludique et décalée, Marc Lacourt orchestre une valse fantasque pour six danseurs, mêlant objets du quotidien, créatures étranges et clins d’œil à l’histoire de l’art. Entre chutes, jeux d’équilibre et chaos joyeux, le spectacle explore la création, la différence et l’imaginaire collectif, dans un rituel poétique et foisonnant où tout devient possible même apprivoiser ses peurs. A partir de 6 ans .

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

English : Mois de la danse 2025 « Valse avec W… », MA Compagnie

In a playful, offbeat choreography, Marc Lacourt orchestrates a whimsical waltz for six dancers, combining everyday objects, strange creatures and nods to art history. Between falls, balancing acts and joyful chaos, the show explores creation, difference and the imaginary

German : Mois de la danse 2025 « Valse avec W… », MA Compagnie

In einer spielerischen und schrägen Choreografie inszeniert Marc Lacourt einen fantasievollen Walzer für sechs Tänzer, in dem Alltagsgegenstände, seltsame Kreaturen und Anspielungen auf die Kunstgeschichte miteinander verschmelzen. Zwischen Stürzen, Gleichgewichtsspielen und fröhlichem Chaos erforscht das Stück die Schöpfung, den Unterschied und die Vorstellungskraft

Italiano :

In una coreografia giocosa e anticonformista, Marc Lacourt orchestra un valzer stravagante per sei danzatori, combinando oggetti quotidiani, strane creature e cenni alla storia dell’arte. Tra cadute, equilibrismi e caos gioioso, lo spettacolo esplora la creazione, la differenza e l’immaginario

Espanol : Mois de la danse 2025 « Valse avec W… », MA Compagnie

En una coreografía lúdica y desenfadada, Marc Lacourt orquesta un caprichoso vals para seis bailarines, combinando objetos cotidianos, extrañas criaturas y guiños a la historia del arte. Entre caídas, equilibrios y un alegre caos, el espectáculo explora la creación, la diferencia y lo imaginario

